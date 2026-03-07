【経済指標】

【米国】

＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（2月）22:30

結果 -9.2万人

予想 5.5万人 前回 12.6万人（13.0万人から修正）



＊失業率（2月）

結果 4.4％

予想 4.3％ 前回 4.3％



＊平均時給（2月）

結果 0.4％

予想 0.3％ 前回 0.4％（前月比）

結果 3.8％

予想 3.7％ 前回 3.7％（前年比）



＊米小売売上高（1月）22:30

結果 -0.2％

予想 -0.3％ 前回 0.0％（前月比）

結果 0.0％

予想 0.0％ 前回 0.0％（除自動車・前月比）

結果 0.3％

予想 0.2％ 前回 0.1％（0.0％から修正）（除自動車/ガソリン・前月比）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.0％（-0.1％から修正）（コントロール・前月比）



【発言・ニュース】

＊ウォラーＦＲＢ理事

・雇用統計の数字が堅調なら、ＦＯＭＣは様子見が可能。

・問題は雇用統計が良くなかった場合だ。

・戦争が持続的なインフレ引き起こす可能性は低い。

・１月の就業者数が下方修正されるのはほぼ確実。

・プアイベートクレジットで広範な問題は見ていない。



＊トランプ大統領

トランプ大統領はイランとの交渉について「無条件降伏以外の合意はない」と表明。さらに、「降伏の後に素晴らしく受け入れ可能な指導者が選ばれれば、米国と勇敢な同盟国・パートナーとともに、イランを破滅の瀬戸際から立て直すために全力で取り組む」と語った。



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・雇用統計は平均値を見るべきだ。

・２月の雇用は天候の影響を指摘

・生産性の急増が見られる。

・今年は４％成長を見込む。

・近いうちに戦略石油備蓄放出の協議はない。

・エネルギー生産は近く安定化へ。

・石油制裁免除はわれわれが持つ数多くの手段の１つに過ぎない。

・イラン問題が解決されれば市場は迅速に前進する。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・本日の雇用統計は厳しい結果だった。

・数カ月間このような状況が続けば懸念材料となる。

・石油ショックはスタグフレーションの方向へ導く可能性。

・スタグフレーションは中銀にとって最悪シナリオ。

・非関税インフレは懸念されるほど高水準。

・インフレ改善の進展になお期待。

・年内の利下げ開始を期待。

・適切な行動のタイミングは後回しにされ続けている。



＊ミランＦＲＢ理事

・中立金利は恐らく２．５０－２．７５％付近。

・ＦＲＢは中立金利まで利下げし、その後再評価すべき。

・今月ＦＲＢが利下げしなければ反対票を投じる見込み。

・ＦＲＢは幻のインフレを追いかけており、政策は誤った調整がなされている。

・金融政策による労働市場への追加支援が必要。

・石油ショックは需要減退によりコアインフレを圧迫する可能性。

・新規求職者が失業の打撃を最も受けている。



＊シュナーベルＥＣＢ専務理事

・地政学的出来事に伴うインフレ上振れリスクをＥＣＢは注意深く監視する必要。

・物価上昇率が２％目標に概ね近い水準にある限り、金融政策は適切な位置にあるとの認識。

・現在の地政学的・マクロ経済環境はインフレの上振れリスクを生み出しているため、ＥＣＢは油断せず警戒を続ける必要がある。

