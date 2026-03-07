・「気分転換になるお夜食は？」の結果は…

・1位 … スイーツ 47%

・2位 ラーメン 22%

・3位 お茶漬け 17%

・4位 スープ 12%



※小数点以下四捨五入



39,143票

今日の質問は「気分転換になるお夜食は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「気分転換になるお夜食は？」