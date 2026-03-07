「気分転換になるお夜食は？」＜回答数39,143票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第461回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「気分転換になるお夜食は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「気分転換になるお夜食は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
釜揚げシラスのだし茶漬け
【材料】（2人分）
シラス干し 60g
おぼろ昆布 4g
刻みのり 適量
ぶぶあられ 適量
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
<だし>
熱湯 400ml
昆布茶(粉末) 小さじ 1
薄口しょうゆ 小さじ 1
ミツバ 適量
柚子胡椒 少々
【作り方】
1、ミツバは長さ2cmに切る。＜だし＞の材料を合わせておく。
2、器にご飯を入れ、刻みのり、シラス干し、おぼろ昆布、ぶぶあられを盛り、＜だし＞を上から回しかける。
3、ミツバを真ん中に飾り、ユズコショウを添える。
(E・レシピ編集部)
