この週末は、日本海側を中心に雪の範囲が広がり、全国的に冷たい北風が吹きつけそうです。

きょうの朝には、まとまった雨を降らせた前線は日本の東へと抜けますが、きょうは北日本を挟んで日本海と太平洋をそれぞれ低気圧が進みます。あすにかけて一時的に冬型の気圧配置になり、上空には寒気が南下してきそうです。このため、きょうは日本海側や北日本を中心に雨や雪で、はじめ雨の所も次第に雪に変わる所が多いでしょう。さらに低気圧が近い北海道を中心に局地的に大雪になり、北日本では台風並みの暴風の吹き荒れる所がありそうです。

関東の雨は朝までに止んで、昼間は日本海側や北海道が雪や雨の中心になるでしょう。特に先日、大雪になったばかりの道東では再びドカ雪になるおそれがあります。北日本を中心に瞬間的に30メートル以上の暴風が吹き荒れて、ふぶいたり、横殴りの雨になる所もある見込みです。道東の雪は夜になると次第に収まりますが、日本海側を中心に雪や雨が続くでしょう。本州の平地でも雨が雪に変わる所が多くなりそうです。あすは北海道で雪が長引く可能性があります。だいぶ雪解けが進んできていますが、引き続き、なだれなどにご注意ください。

関東や東北の太平洋側の雨は朝には止んで、昼間は関東から西を中心に晴れるでしょう。空気がカラカラに乾燥しますので、火の元の確認を今一度、お願いします。

最高気温は、北陸や東海から西できのうより4℃前後低い所が多く、福岡は11℃、大阪や名古屋は12℃、松江は9℃と約20日ぶりに10℃に届かないでしょう。東京は17℃など、関東はきのうより3℃前後高く、軽く15℃を超える所が多くなりそうです。ただ、全国的に冷たい北風が吹きつけて、関東も午後は次第に風が冷たくなってくるでしょう。

【きょうの予想最高気温】

札幌 ： 5℃ 釧路： 2℃

青森 ： 9℃ 盛岡： 9℃

仙台 ：12℃ 新潟： 9℃

長野 ：10℃ 金沢： 8℃

名古屋：12℃ 東京：17℃

大阪 ：12℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江： 9℃

高知 ：15℃ 福岡：11℃

鹿児島：15℃ 那覇：20℃

あすは東京、晴れマークですが、きょうからあすに日付が変わってから明け方にかけて、関東南部を中心ににわか雪やにわか雨の可能性があります。雪になっても量は多くない予想ですが、念のため、路面状況にご注意ください。