厚生労働省によれば、2024年の日本の人口における死亡数は160万5298人と過去最多。その中で、警察が変死事案として検視を行った遺体の数は、20万4180体にのぼる。そしてそこには、現代の日本が抱える「高齢者社会」の問題も深く関わっているという…。※本稿は、検視官の山形真紀『検視官の現場-遺体が語る多死社会・日本のリアル』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。

同居人の妻がいたのに

腐敗した遺体で発見された夫

夏も真っ盛りの8月上旬、消防から通報が入りました。

「74歳男性、自宅ベッド上で意識・呼吸なしとの119番通報を受け、現場に臨場しましたが、腐敗を認め社会死状態（編集部注：医師の診断を必要とせず、誰もが明らかに亡くなっていると判断できる状態のこと）を確認し病院不搬送。警察官の臨場をお願いします」

検視責任者とやりとりすると、不審点がある事案であることがわかってきました。死者には同居の70歳代の妻がいながら、腐敗が認められる程度に発見が遅れたというのです。

同居人がいるのに遺体が腐敗しているという「同居腐敗事案」は、警察としてはまずは事件性を疑う必要があります。もし、死亡しているのを知っていて通報が遅れたというのであれば死体遺棄事件です。

以前私が担当した事案では、近隣住民からの通報で父親の遺体がかなり腐敗した状態で発見され、同居の中年の息子が「死んでいることはわかっていて放置していました」と現場で自供し逮捕されました。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）