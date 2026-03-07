WBC侍ジャパン戦にも登場？韓国美人チアリーダーが驚異の極細ウエスト＆脚線美で視線奪う

韓国プロ野球などで人気を博する美人チアリーダー、チャ・ヨンヒョンがファンを魅了している。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

チャ・ヨンヒョンは最近、インスタグラムで韓国国旗の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、清潔感あふれる白のクロップド丈Tシャツに短めのプリーツスカートを合わせた装いで鏡越しに自撮りをするチャ・ヨンヒョンが写っている。

スマートフォン越しにこちらを見つめる整ったビジュアルはもちろんのこと、さりげなくチラ見えする引き締まったウエストがファンの視線を強奪。スカートから伸びるスラリとした脚線美も含め、圧巻のスタイルで人々を虜にしていた。

（写真＝チャ・ヨンヒョンInstagram）

チャ・ヨンヒョンは1992年7月21日生まれの33歳で、2014年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのLGツインズをはじめ、男子プロバスケKBLのソウル三星サンダース、女子プロバスケWKBLのサムスン生命ブルーミンクスでチアを務める。昨年11月、東京ドームで行われた日本対韓国の強化試合に韓国代表の応援団として参加し注目を集めた。

そんな彼女は3月6日、インスタグラムで東京に到着した写真を公開している。今年2月には韓国代表が沖縄キャンプで実施した強化試合で応援団を務めていただけに、本日（7日）“日韓戦”が行われる東京ドームでも華麗なチアリーディングが見られるかもしれない。