「投入しなかったのは不満」６戦連続出番なし…日本代表MFの冷遇に地元メディアが苦言「ボールを支配できる試合なら、チーム最高のMFだ」
リーズの田中碧にとって、今週末のFAカップは今後を左右する一戦となるかもしれない。
１月末から出場機会がなくなり、プレミアリーグで６試合連続出番なしと苦しんでいる田中。巻き返しを図るなか、チームは３月８日にFAカップ５回戦で２部ノーリッジと対戦する。
降格圏と３ポイント差の15位とあり、リーグ戦に注力したい状況から、ダニエル・ファルケ監督が久しぶりに田中を起用する可能性もささやかれている。ピッチに立つことになれば、良い印象を残さなければならない。
専門サイト『LeedsAllOver』は５日、「（リーグ前節）サンダーランド戦でコンスタントに仕掛けていたなか、ファルケがタナカを投入しなかったのは不満だった。ボールを支配できる試合なら、日本代表はおそらくリーズ最高のMFだ」と主張した。
「タナカにとってこの試合はおそらく、リーズがホームで力を示すために必要な力を持つことを、１時間以上にわたるプレーで示すための、最後の機会となるだろう」
「ひどいパフォーマンスに終われば、タナカが出場機会を求めて夏に退団するのはさらに避けられないこととなるだろう。ほとんど出ないのなら、リーズには非常に高額な資産となる選手をとどめておく余裕はない。使われないのなら、リーズは資金化するのが適切と見るかもしれない」
再び序列を上げることができるか。それとも、シーズン後の退団が近づくのか。田中にとって、ノーリッジ戦は極めて重要な試合となり得る。出場機会があるのか、良いパフォーマンスを見せられるか、注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
