日経225先物：7日夜間取引終値＝1710円安、5万4020円
7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1710円安の5万4020円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1600.84円安。出来高は2万4626枚だった。
TOPIX先物期近は3627ポイントと前日比90.5ポイント安、TOPIX現物終値比89.93ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54020 -1710 24626
日経225mini 54005 -1725 409877
TOPIX先物 3627 -90.5 26812
JPX日経400先物 32830 -1165 2137
グロース指数先物 749 -14 2570
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3627ポイントと前日比90.5ポイント安、TOPIX現物終値比89.93ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54020 -1710 24626
日経225mini 54005 -1725 409877
TOPIX先物 3627 -90.5 26812
JPX日経400先物 32830 -1165 2137
グロース指数先物 749 -14 2570
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース