　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1710円安の5万4020円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては1600.84円安。出来高は2万4626枚だった。

　TOPIX先物期近は3627ポイントと前日比90.5ポイント安、TOPIX現物終値比89.93ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54020　　　　 -1710　　　 24626
日経225mini 　　　　　　 54005　　　　 -1725　　　409877
TOPIX先物 　　　　　　　　3627　　　　 -90.5　　　 26812
JPX日経400先物　　　　　 32830　　　　 -1165　　　　2137
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　 -14　　　　2570
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース