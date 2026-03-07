ボクシング・スーパーバンタム級世界4団体統一王者の井上尚弥選手とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人選手が6日、東京ドームで5月2日に戦うことが正式発表されました。

会見場に登場した2人は冒頭、固く握手。井上選手は「この日を迎えられたこと、自分自身すごくうれしく思います。そして1年前、年間表彰式でこの戦いを呼びかけてから、お互いがまず無敗であること、1敗もしてはならないことを約束し、この日まで来ました。5月2日この2人が激突する歴史的瞬間を皆さんに必ず見てほしいと思います」と語りました。

この戦いについて「今回自分自身守る気持ちというのは一切ありません。中谷潤人を倒すために5月2日全力でぶつかります」とコメント。

自身のボクシング人生においてこの試合はどんな位置づけになるかと聞かれると「この5月2日という日は、ボクシング界にとって歴史的な日になると思います。だけど僕のボクシング人生においては、一つの通過点でしかないと思っています。格の違いを見せて、必ず勝ちたいと思いますので皆さん期待してください」と意気込みました。