¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡Û¾¾±Ê½àÌé¡¡¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ë´°¾¡¤ÇÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼Ä©Àï·èÄê¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ²¶¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó¤Ç¾¾±Ê½àÌé¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢àÅÁÀâ¤ÎÉÔ»àÄ»á¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤òÏ¢ÇË¤·¤Æ¡¢³ô¤òÇú¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÈÄ¶¶Âç²ñ¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ó£Ñ£Õ£Á£Ò£Å¡¡£é£î¡¡£É£ô£á£â£á£ó£è£é¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¡¢£²£°Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÆ®¤òÀ©¤·¥Ó¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÀû²ó¼°ÊÑ·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ò·è¤á¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎÀéÍÕ¡¦±º°ÂÂç²ñ¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ò¥Ó¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÇ¡¤Î³ÐÀÃ¤Ë¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¾¾±Ê¤Ï¡Ö²¶¤¬°ìÈÖ¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ð¸ç¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¤ÈÉÔ»àÄ»¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤È°ì½ï¤ËÃÄÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£²¶¤¬Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Ê¤¤¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥é¥¬¥é¤Î²ñ¾ì¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¶¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÉÔ»àÄ»¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤«¤é¡Ê¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ë¡Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡£²¿¤«ÆÃÊÌÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤µ»¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡£ÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥°¥ë½é¾¡Íø¤Ç¡¢ÅÄÃæ¾ÅÍ¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÄ©Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥ì¥¹¥é¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ì¾Ìç¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¥¸¥à¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢£²£°£²£±Ç¯£³·î¤Ë¥¼¥í¥ï¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìÅÙ¤ÏÃÄÂÎ¤òÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£³·î¤ËºÆÆþÃÄ¤·¤¿¡££²·î¤Ë¤Ï¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ËÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿ÃæÅè¾¡É§¤«¤é¡Ö¥ª¥Þ¥¨¤ÏÃ¯¤À¡©¡×¤È¡¢¶þ¿«¤Î¸ÀÍÕ¤âÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËÉÔ»àÄ»¤Ë´°¾¡¤·¡Ö¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ£±Ç¯¡¢Á´Á³·ë²Ì½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¤â²áµî£²²óÄ©Àï¤·¤Æ¡¢Î¾ÊýÉé¤±¤¿¡£ÅÄÃæ¾ÅÍÁê¼ê¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢²¶¤¬¥¼¥í¥ï¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤â¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£À¤³¦²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£