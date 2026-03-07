WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。いきなりの大暴れに一部の野球ファンから後悔の声が漏れた。

ライブ観戦した人の感動はたまらない。初回先頭、プレーボール初球を時速188キロ超速二塁打で東京ドームを沸かせたのが、大谷劇場開演の合図となった。2回1死満塁、変化球にタイミングを合わせ、振り抜いた打球は右翼席に着弾。お茶点てポーズも繰り出した今大会1号は打線に火をつける満塁弾に。打者一巡の猛攻でこの回2度目の打席でタイムリー。一挙10得点を演出し、2回終了時点でサイクル安打に王手をかけた。

今大会はNetflixの独占配信。X上には「ネトフリ契約してなかったの後悔…やはり本番ではやる男…持ってるよなぁ」「速報とか情報見てネトフリ入ればよかったと後悔」「ネトフリに入らなかったことをもの凄く後悔させる大谷選手」「ネトフリ入ってないの、ちょっと後悔なう」「ネトフリ入っておけば良かったと後悔 次試合から絶対入る」という声が漏れた。

一方で、悩みながらも加入したファンからは「とうとうネトフリ契約しちゃったけどこれなら後悔ないわ……」との声。2つの立場から「後悔」の有無が交錯することに。やはり、大谷翔平はお金を払ってでも見る価値のある男ということだ。



（THE ANSWER編集部）