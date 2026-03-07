ＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブ」による音楽フェス「ｈｏｌｏｌｉｖｅ ７ｔｈ ｆｅｓ． Ｒｉｄｉｎ’ ｏｎ Ｄｒｅａｍｓ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ Ｂｙ ＬＡＷＳＯＮ」が６日、千葉・幕張メッセで開幕を迎えた。８日までの３日間で計４ステージを予定しており、この日は１６人のＶＴｕｂｅｒが出演。全２４曲をパフォーマンスし、集まったファンを魅了した。

過去最大規模のＶＴｕｂｅｒフェスがスタートした。癒月（ゆづき）ちょこは「楽しい時間って一瞬だからさ、全力でこの瞬間楽しんでいこうぜ」とシャウト。雪花ラミィも「もっと声出していけるだろう！」と客席を熱くあおり、ファンのボルテージをＭＡＸに高めた。

普段は２次元上で活動するＶＴｕｂｅｒが一堂に会する年に一度の大イベント。７回目となる今回は、これまでの２日間から初めて３日間に日数を増やして開催する。動員数も年々増加しており、昨年は計約６万人を記録。関係者によると今年はそれ以上の集客を見込んでいるという。

ステージでは、それぞれのソロ曲に加えてフェスならではのコラボも目白押し。開演と同時に１６人で「Ｃｏｌｏｒ Ｒｉｓｅ Ｈａｒｍｏｎｙ」「Ｏｕｒ Ｂｒｉｇｈｔ Ｐａｒａｄｅ」を披露したほか、「愛［ハート］スクリ〜ム！」など流行曲のカバーも見せつけた。

近年は、星街すいせい、宝鐘マリンなど同事務所所属のアーティストが相次いでソロライブを開催。ＶＴｕｂｅｒの存在は、徐々に多くの人へ浸透し始めている。勢いを象徴するかのようにこの日も大きな歓声が送られ、白上フブキは「ずっとずっと、未来の光に向かって歩んでいこうね」と呼び掛けた。バーチャルが世界を席巻する時代は、目の前に迫っている。（松下 大樹）

〇…同所では、「ｈｏｌｏｌｉｖｅ ＳＵＰＥＲ ＥＸＰＯ ２０２６」も８日まで開催中。ホロライブ所属のＶＴｕｂｅｒとコラボした企業ブースなどが出展しており、ファンはオフラインでの交流を楽しんだ。昨年は２日間で約３万５０００人を動員。フェスと同じく今年はより多くの動員が見込まれている。