第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。東洋大姫路（兵庫）は、第３日第１試合で花咲徳栄（埼玉）と対戦。２００３年春に延長１５回引き分け再試合となった伝説の一戦以来、２３年ぶりに顔を合わせる。

偉大な先輩たちに続く。東洋大姫路が第３日第１試合で、２３年ぶりに花咲徳栄と対戦する。前回の２００３年センバツは延長１５回引き分け再試合。次戦も延長１０回でサヨナラ勝ちと話題を呼んだ。当時生まれていなかった松本太翔外野手（３年）にとっても伝説の一戦だ。

「知っています。１年生の時にコーチの方に教えてもらって知りました」。生を受ける５年前の出来事だったが、映像を探した。文字通りの死闘を制した先輩の雄姿を確認していた。「“東洋”のすごい強かった時代。粘り強く勝てるのがすごかった」と、あこがれた。

違う因縁で花咲徳栄との対決を心待ちにしていた男もいる。主軸の渡辺裕太内野手（３年）だ。中学では兵庫加古川ヤングに所属。３年夏にはＮＯＭＯジャパン入りし、「ＪＵＮＩＯＲ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ」で米国に遠征した。その時にチームメートとなったのが、花咲徳栄のエース・黒川凌大、リードオフマン・岩井虹太郎内野手（ともに３年）。遠征で意気投合し、遠く離れても連絡を取り合う。センバツ出場が決まり、お互いに健闘を誓っていたが、初戦での激突が実現した。

前チームは春夏連続甲子園出場を決めた。１学年上の先輩の背中を追い、同校初の夏春連続出場、３季連続甲子園出場を決めた。「古豪から強豪と呼んでいただけるよう、一戦一戦、粘り強く戦っていきます」と松本主将。先輩から脈々とつながれてきた伝統を受け継ぎ、自分たちが主役になる時が来た。（高柳 義人）

◆０３年の延長１５回引き分け再試合 準々決勝の東洋大姫路・花咲徳栄は２―２で延長１５回引き分け再試合となった。東洋大姫路のグエン・トラン・フォク・アンが１９１球、花咲徳栄・福本真史（ともに３年）が２２０球を投げ抜いた。００年春に延長戦が１８回から１５回に短縮されてから初適用となった翌日の４１年ぶりの再試合は延長１０回、東洋大姫路が６―５でサヨナラ勝ち。アンがリリーフで３回１失点に抑え、救援した福本の暴投で決着した。