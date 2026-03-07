第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。大阪桐蔭はセンバツでは４度目の大トリ。最後に登場した大会は過去２回優勝しており、吉兆データも味方につけ、春夏１０度目の優勝を目指す。

“大トリ”は任せろ！ 大阪桐蔭が１回戦ラストとなる第６日第１試合で、熊本工との甲子園初対決が決まった。西谷浩一監督（５６）は「何回目か知らないけれど、結構、当たっている気がします」と苦笑い。歴代最多甲子園通算７０勝（１５敗）の名将には、縁起のいいデータがある。

同校はセンバツで大トリを１３、１７、２２年と３度経験。森友（現オリックス）を擁した１３年は３回戦で敗退したが、１７年は徳山（前ＤｅＮＡ）、藤原（現ロッテ）らがけん引して優勝。２２年は前田悠（現ソフトバンク）、松尾（現ＤｅＮＡ）らが優勝に導いた。過去３度の“しんがり”出場で２度のＶを飾っている。

チームとしては春夏１０度目の優勝を目指す。指揮官は「簡単ではないことは自分が一番、分かっているんですけど、プレッシャーをかけてこの大会を戦いたいという意気込みで『みんなで挑戦しないか』ということを呼びかけました」と意図を説明した。

主将の黒川虎雅（たいが）内野手（３年）は「大阪桐蔭の先輩たちは９回優勝できている。自分たちもその名を刻みたい」と気合十分。２４年夏以来３季ぶりの聖地で、名門健在をアピールする。（義）