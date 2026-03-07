バスケットボールＢ１リーグは中断期間を経て、きょう７日に再開する。京都ハンナリーズ広報によるコラム「マンスリーハンナリーズ」は、元お笑いタレントの経歴を持つ笠川真一朗広報（３１）が担当。今回は、１月２９日に開催されたリーグ初の新人ドラフトを現地で見届けた思いをつづります。

Ｂリーグで初めて新人ドラフトが開催されました。個人としての感想は、純粋に感動しました。人生が大きく変わる節目の瞬間。現地で映像を撮りながら涙がこぼれました。

京都ハンナリーズは、２巡目１位（全体７位）で日体大のシューティングガード・西部秀馬選手を指名しました。京都・東山高出身で、３ポイントシュートとスピード、フィジカルを生かしたディフェンスが魅力。指名直後のインタビューは淡々と答えていましたが、終わった後に聞くと「不安から解放されて安心しました。指名されるか不安で、会場にいることが苦しかったです」と。これが当事者たちのリアルな気持ちなんだと実感しました。

会場を出ると、彼は真っ先に母親の元へ。涙を流して抱き合う姿を見て「人の夢や目標が達成される瞬間に代わるものなど存在しないな」と、またジーンときました。人懐っこく、少し照れ屋な部分もかわいらしいですが、人に流されない芯を持った強い男。誰からも愛される選手になれるよう、支えていこうと私は心に誓いました。きっと、とんでもないプレーヤーに飛躍してくれるはずです。

◆笠川 真一朗（かさかわ・しんいちろう）１９９４年３月９日、奈良県生まれ。３１歳。龍谷大平安時代は野球部で記録員として２０１１年夏の甲子園でベンチ入り。立正大でも野球部マネジャー。卒業後、百貨店勤務から転身し、お笑いコンビ「豚骨ホームラン」のツッコミとして活動。引退後の２２年５月から現職。