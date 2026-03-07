第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。神戸国際大付（兵庫）は、第４日第１試合で九州国際大付（福岡）と対戦。昨秋の明治神宮大会決勝で敗れた相手とリベンジをかけ、再戦する。

組み合わせが決まると、神戸国際大付ナインは笑顔で顔を見合わせた。第４日の第１試合で、昨年１１月の明治神宮大会決勝で敗れた九州国際大付と再戦。井本康太捕手（３年）は「驚きましたが、楽しみ。やりがいのあるチーム」とテンションを上げた。

「神宮と同じと言われますが、新鮮な気持ちで」と語りつつ、特別な感情はある。１―１１の大差で、現チームとして公式戦初黒星を喫した一戦だ。冬は屈辱のスコアをグラウンドに掲げ「九国を倒すために」と練習を積んできた。さっそく訪れた雪辱の機会。秋はレギュラーの体調不良もあり、万全で臨むことができなかったが「いつも通りできれば、勝てる。全員でコンディションを整え、同じ方向を向いて」と堂々と宣戦布告してみせた。

秋の頂上決戦からセンバツでの再戦。１２年に光星学院（青森・現八戸学院光星）と愛工大名電（愛知）が準々決勝でぶつかって以来、１４年ぶりだ。初戦に限れば、０３年２回戦の中京（岐阜）と延岡学園（宮崎）以来、２３年ぶり。青木尚龍監督（６１）も「縁を感じる。秋は秋だと思っていますが、みなさんが（再戦だと）思ってくれたら盛り上がる」と歓迎した。

前回の甲子園は、コロナ禍で応援団や観客の入場制限があった２１年の春夏だった。大観衆の聖地を待ち望んでいた指揮官だが、注目カードに加え、試合は日曜日。「たくさんのお客さんの前で」と最高の舞台が整った。センバツの目標を問われた井本は「初戦がとてもいい相手。初戦だけを考えて、勝った後に考えればいい」と集中。真のゴールである全国制覇は口にせず、目の前の戦いに照準を絞った。（安藤 理）

◆昨年秋の明治神宮大会 ２５年１１月１９日に決勝が行われ、九州大会優勝校の九州国際大付が１１―１で近畿王者の神戸国際大付を圧倒。初優勝を飾った。１年生左腕の岩見輝晟（らいせ）が９回２死まで１１奪三振の好投。打線は初回の３得点で主導権を奪い、１３安打とつながった。神戸国際大付は準々決勝と準決勝で計５本塁打を放った自慢の打線が４安打と沈黙。立ち上がりの失策が絡んだ失点でリズムを崩した。