第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。近江（滋賀）は山田陽翔（西武）らを擁して準優勝した２２年以来のセンバツ勝利を目指し、大垣日大（岐阜）との“おとなりさん対決”に挑む。年に２、３度練習試合をすることもある隣県のライバルとは２３年夏の１回戦でも対戦。２―７で敗れた。

昨春から就任し、甲子園初采配となる小森博之監督（４２）は「関ケ原の合戦」と苦笑い。「初戦という感覚ではなく練習試合のつもりで。僕も選手も初めての甲子園。リラックスして臨みたい」と強調した。

勝てば、滋賀県勢初の甲子園通算３０勝（現在２９勝２４敗）に到達する。その先に見据えるのは県勢初の全国制覇だ。最速１４８キロ右腕・上田健介（３年）をリードする捕手で、４番の杉本将吾（３年）は「優勝するために近江へ来た。まず一戦一戦、目の前の相手をリスペクトしながら勝ち上がりたい」と力を込めた。

多賀章仁前監督（６６）＝総監督＝が率いた１５年春も、２回戦で県岐阜商に０―３で敗れた近江。今度こそ、甲子園「三度目の正直」で岐阜県勢を打倒し、勢いづく。（田村 龍一）