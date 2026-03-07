日本代表のメダルラッシュとなったミラノ・コルティナ五輪の余韻が残る中、新たな“りくりゅうペア”が甲子園デビューする。３３年ぶり４度目の出場となる崇徳（広島）のエース左腕・徳丸凜空（りく、３年）と、捕手で主将の新村瑠聖（りゅうせい、３年）だ。新村は連日のフィギュアスケートの大見出しに「新聞を見て『あれっ』と思いました」と告白。初めて目にした時は一瞬、自分たちのことかと驚いたようだ。

巨人の昨年ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）の母校は７６年春に初出場Ｖ。攻守の中心となるバッテリーが、古豪復活のカギを握る。徳丸は強気の投球が持ち味で、昨秋の中国大会４試合を一人で投げ抜き１失点。準々決勝からは３戦連続完封の快投を見せた。新村も新チームになって以降、練習試合を含めると打率５割。１番打者として、春切符獲得の原動力となった。

この日の抽選で、初戦の相手は八戸学院光星（青森）に決まった。「ロースコアの戦いになると思う。細かいところを１２０％出せるように準備したい。２度目の日本一を目指します」と新村。氷上で躍動する本家に負けじと、黒土の聖地で金メダル級の存在感を示す。（吉村 達）