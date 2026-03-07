◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの牧秀悟内野手（ＤｅＮＡ）が試合前の円陣でナインへメッセージを送った。

試合前にベンチ前で円陣を組むと、松田宣浩野手総合コーチに指名されて中心に立ち「お疲れっす！今日から世界が、日本中が注目する大会が始まります！」と大声であいさつ。「けがして出られなかった選手もいますし、ここまでサポートしてくれたメンバー、そして応援してくれるファンのためにも、その思いを背負って戦っていきましょう」と試合に臨む心構えを力説した。

続けて「自分から１つだけ」と切り出すと「ミスしても前向いていこう」とドヤ顔。メンバーの反応が遅れて「ミスしても前向いていこう」と言い直すと、ナインも笑顔で「おぉ〜」と感心した。さらに「打てなくたって次打てばいい。それでもだめなら全員でカバーしよう」と声をかけると、「おぉー！」との声が沸いた。

最後には「準備はいいですか？残り７試合の１試合目、今日絶対に勝ちに行きますよ！」と意気込むと、気持ちを込めて拳をにぎり松田コーチの現役時代ばりの“熱男”ポーズのように突き上げ、「さぁ行こうー！！！」と雄たけびをあげて気持ちを高めあった。