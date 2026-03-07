Snow Man佐久間大介、宮野真守からの本気の演技指導に大興奮「めっちゃ学びになりました」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう７日に放送される。
【番組カット】アフレコに挑戦する佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回はいま子どもたちの憧れの職業となっている「声優」を深掘りする。
今回のゲストは、声優の宮野真守。おしつじさんには、佐久間と共演経験のある声優・佐倉綾音が登場する。加えて佐久間と親交がある、アニメオタク兼日本本テレビアナウンサーの伊藤遼も出演。自他共に認めるアニメオタクの佐久間は、あまり（声優に）詳しくない日村に声優の魅力をたっぷり紹介していく。
“声の演技”で見るものをとりこにする「声優」の魅力とは何なのか。”ハマり役声優”がいると語る伊藤に、“ハマりボイス勢力図”なる表を用意し、それぞれの声優の魅力を解説。“作中最強キャラ”や“師匠キャラ”でおなじみの有名声優を紹介していく。
さらにサクヒムがスタジオでアフレコに挑戦する場面も。バラエティイメージの強い宮野の本気のディレクションに、佐久間は「マジで僕もめっちゃ学びになりました」、「マジで声優業でいかそうと思いましたね」と感動しきり。日村も「初めてマモがね、本当にこの人、本物の声優なんだって……」と、改めて宮野の偉大さを思い知るのであった。
