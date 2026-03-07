4人組アイドルグループ、解散発表後メンバー1人が脱退 運営会社＆所属事務所双方が声明
アイドルグループ・.Link（どっとりんく）はこのほど、公式Xで4月26日開催の.Link五大都市ツアーワンマン「blur」のツアーファイナル公演をもって解散すると伝えた。
【写真】活動継続や引退も…今後の活動についても言及した.Link
公式Xでは.Linkの運営の名義で「.Link 解散のお知らせ」と題した文書を画像で投稿。「2022年7月30日のデビュー以来、たくさんの出会いと経験を重ね、皆様に支えていただきながら活動を続けてまいりました。思い返せば、かけがえのない時間の連続でした」と振り返り、「今回の決断は、メンバーそれぞれの未来を真剣に考え、話し合いを重ねた末に至ったものです」と説明した。
さらに解散後のメンパーそれぞれの今後についても言及。南世花は「ファンタジックグループにて活動継続」、妃瀬桜華と天羽アリスは「退所し、活動継続」、宿里美月は「4月末で所属事務所を退所し、芸能活動引退」とした。
「これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいで皆様の応援があったからこそ、Linkはここまで走り続けることができました。解散まで残りわずかな時間ではございますが、一つ一つのステージを大切に、感謝を込めて全力で駆け抜けてまいります」と伝えていた。
その後、公式Xが1日、メンバーの南世花について、同日をもって脱退と報告した。「活動を続ける上で、信頼関係の維持が困難であると判断する事案が確認され、協議を重ねた結果、このような決定に至りました」とし、「突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
この投稿に南が所属するFINDER JAPAN PUBLISHINGが同日、公式Xで声明を発表。「これは運営会社様の意向と判断によるものですが、あまりにも急な脱退要請に対し、正直弊社としては耳を疑うばかりの状況と言わざるを得ません」とし、「運営会社様との信頼関係が破綻したことで旧事務所を退所した南世花は、これまで支えてくださったファンの皆様に.Link南世花として最後のパフォーマンスを見せたい、メンバー4人揃って最後の想いを届けたいという一心から弊社へ移籍し、ようやくグループ活動への復帰を果たしました」と同事務所に移籍した経緯を説明。
「どのような思惑があるかは窺い知れませんが、立場が逆となった今、今回運営会社様が、弊社とはまったく異なる判断をしたことについては忸怩たる思いで一杯です」とコメント。「いずれにせよ、.Linkというグループが運営会社様のプロデュース下にある以上、弊社としてはその判断を尊重する他はありません」とつづった。
その翌日に、改めて.Linkの運営側が公式Xで声明を出した。「解散発表後、南世花さんとファンとの私的交流に関する情報提供がありました。運営として、所属事務所様へ事実確認を要請いたしましたが、プライバシー保護を理由にご回答をいただけませんでした」と経緯を説明。
「グループとして活動する以上、運営としてメンバー全員およびファンの皆様の安全と信頼を守る責任があります。事実関係を十分に確認できない状態で活動を継続することは適切ではないと判断し、運営責任に基づき脱退を決定いたしました」と脱退決定の理由を述べた。
「即日という形になったことは苦渋の決断ではありますが、残された3人のメンバーを守るための判断であることをご理解いただけますと幸いです」と呼び掛け「なお、本判断につきましては事前に所属事務所様へ連絡を行い、共有の上でお知らせしております」とつづった。
最後に「今回ご説明に至った理由は、事実と異なる印象や憶測が広がり、所属メンバーに対する誤った推測が生じている状況を看過できないと判断したためです。なお、残るメンバーは本件とは一切関係なく、これまで通り誠実に活動しております。どうか事実に基づかない推測や誹謗中傷はお控えください」と注意喚起を行った。
