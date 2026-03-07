◆２、３軍紅白戦 紅組３―０白組＝特別ルール５回まで＝（６日・ジャイアンツ球場）

巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が６日、初実戦となった２、３軍紅白戦（Ｇ球場）で完全デビューを飾った。紅組の３番手として最終回の５回から登板し、わずか９球で３者凡退。「ゾーンに球をしっかり集められた」と手応えを口にした。

最後の打者を中飛に仕留めると、張り詰めていた左腕の表情が少しだけ緩んだ。「緊張していた。まずは腕を振って、ゾーンで勝負しようと思っていました」。この日のＭＡＸは自己最速にあと１キロと迫る１５０キロ。侍ジャパンのサポートメンバーに抜てきされ、練習量を確保するために２軍に合流していた中山を１４５キロで左飛に打ち取った。

宮崎キャンプの第２クールでインフルエンザに感染して体重が４キロ減少したことを踏まえ、生活習慣の見直しを徹底。「土台が崩れてしまったのでそこを戻しました」と食事量を増やすとともに、朝風呂や散歩をルーチンにした。体重は元に戻るどころか、さらに１キロ増の８７キロとパワーアップ。「体づくりの面では成長できた」と、ピンチをチャンスに変えた。

堂々デビューを果たしたが「フォームにばらつきがあった」と反省も欠かさなかった。支配下に向け、着実に前に進んでいる。（北村 優衣）

◆冨重 英二郎（とみしげ・えいじろう）２００１年６月１日、神奈川・横須賀市生まれ。２４歳。幼稚園年長から横須賀中央リトルで野球を始め、浦賀中では横浜東金沢シニアに所属。東海大相模では３年夏の甲子園でベンチ入り。国際武道大４年時に全日本大学選手権に出場。ＢＣ神奈川では２５年に防御率２・０１で最優秀防御率のタイトルを獲得。同年育成ドラフト１位で巨人に入団。１７８センチ、８７キロ。左投左打。年俸４００万円（推定）。