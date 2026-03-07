◆オープン戦 オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）

互いに刺激を受けながら外野手が次々に快音を響かせた。９番・ＤＨの佐々木が２安打１打点、８番・右翼の丸も１安打。２番・中堅の松本にはオープン戦初安打が出れば、５番・左翼のキャベッジも打球速度１８０キロの強烈な中前安打を放った。阿部監督は「蹴落とし合う競争をしているわけじゃないからね。チームとして高め合う競争をしているから」とサバイバルによる底上げを歓迎した。

外野争いは大激戦だ。佐々木は対外試合４試合連続で安打と打点を記録し、その間１１打数６安打、打率５割４分５厘と猛アピールが続く。ベテランの丸も同２試合連続安打。皆川はこの日は１打席のみで凡退し、実戦の連続試合出塁は７で止まったが、キャンプから存在感を示してきた。松本、キャベッジも好調だ。

侍ジャパンのサポートメンバーとして貴重な経験を積んだ中山は、練習量確保のため一時的に２軍に合流しているが、１０日のソフトバンク戦（宇部）から１軍合流予定。さらなる競争激化が予想される。昨年は固定できず課題として残った外野陣の層が、厚みを増している。（片岡 優帆）