歌手華原朋美（51）が6日までにインスタグラムを更新。28日午後9時放送予定のNHK BS「歌える！青春のベストソング〜ザヒットパレード」に出演することを報告した。

華原は「NHK−BS『歌える！青春のベストソング〜ザヒットパレード』お客様の前で歌ってきました djkooちゃんに心配だから見ててくださいってお願いしちゃった」と番組出演を告知した。

さらに「シシドカフカちゃんにひっさびさに会えて嬉しかったわよー 最近はNHK様での歌唱が多く増えました。とても嬉しい事です ありがとうございます」と感謝を伝え、出演者らとのショットを投稿した。

華原は白いドレスを着用し、髪をショートボブにイメージチェンジしている。

続けて「カメラの前で歌うって、私って歌手なんだなぁーって思いました いつもはママだから 気の引き締まる思いと、今後の活動に意欲が増しました。重大発表あるから楽しみにしていてね」と呼びかけた。

華原は23年3月、自身のブログで約30キロの減量をしたことが話題になった。また、25年12月には自身のSNSで「ベスト体重に戻しました」と報告していた。