現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。グラビア掲載誌を告知した。

桃里は「明日は#ヤングガンガン発売日です！このセクシーな白ランジェリーであんなことやこんなこと…＆透け透け濡れ撮」と告知し、入浴する姿を収めたグラビアを投稿。白いインナーが透けた、刺激的な姿を披露している。

続けて「最強ボインに選ばれたら二号連続撮り下ろしなのでアンケートハガキで応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「見えそう」「最上級にかわいい」「可愛いくて最高に素敵」とコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。