◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本13-0チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

チャイニーズ・タイペイは6日、日本代表・侍ジャパンと戦い0-13で敗戦。試合後、曾豪駒（ツェン・ハオジュ）監督が大谷翔平選手についてコメントしました。

チャイニーズ・タイペイは2回、1アウト満塁で大谷選手と対戦すると、ライトスタンドへホームラン。さらに打者一巡の猛攻で10点を奪われました。

曾豪駒監督は試合後、大谷選手について「大谷選手は世界が知っているように最高のバッターであり、彼の脅威は一言で語れません。一振りで戦況を変えることができる選手でリーダーシップを備えた選手です」とたたえました。

チャイニーズ・タイペイの投手陣はこの日、大谷選手相手に3安打5打点と打たれましたが、4回は3番手の沙子宸(シャ・ツーチェン)投手がファーストライナーに打ち取ります。「私の選手は逃げも隠れもせず正面から堂々と戦いを挑みました。打たれましたが、次のチャンスがもしあれば反撃したい、今日大谷選手と対戦した投手がもしまた対戦するチャンスがあれば必ず攻め方を見つけます。大谷選手だからといって逃げることはしません」とコメント。

試合中、涙を流しているように見えたと問われると、「監督としてこのような顔を皆さんにお見せすることは望むことではありませんが、私はチームの最前線に立ち、このような大敗をしても私がそれを一身に背負わなければなりません。選手たちは全力を尽くしました。選手たちのことは責めないでほしいです。すべての責任は私にあります」とチームをかばいました。