女優の杏（39）が6日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。フランスのスーパーマーケットで必ず購入する商品を明かした。

今回は「伝説の家政婦志麻さんinパリ」として、2022年にパリに移住し、日本との二拠点生活をしながら3児の母として大奮闘している杏のために初の出張料理に訪れる様子が放送された。

合流すると、杏の行きつけのスーパーマーケットへと向かった。そこは600店舗以上展開している「MONOPRIX（モノプリ）」で、食料品や日用品だけでなく食器や洋服などのオリジナルブランドが揃っている。

食材の買い出しをしてる最中に同行していた番組スタッフが「杏さんが絶対買うものとかって何かあるんですか?」と尋ねた。この質問に杏は「ここでしか買えないモノプリブランドっていうのが…」とお目当ての商品がある棚へ向かった。

そして「これこれ」と手に取ったのは「そば粉のチップス」。同商品は「そば粉のクレープ（を使った）『ガレット』フランスのお昼ご飯とかでよく食べられたりする。その生地を薄くして揚げたのがこれ。日本にお土産で友達に結構買う」と明かした。