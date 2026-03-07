◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

山本がメジャーに活躍の場を移し、３年目を迎えた。日本で再会した人はみんなが「全く何も変わっていないのが本当にすごい」と口をそろえた。話し方、接し方、振る舞い。それは侍ジャパンでも同じだった。

この日は若月と３年ぶりにバッテリーが復活。チームに合流後、満面の笑みでからかった。「初戦は大事なんですから、ちゃんとやってくださいよ！」。オリックス時代に２度のノーヒットノーランを達成し、２１年から３年連続で最優秀バッテリー賞を獲得。互いの性格を知り尽くすから、３学年上の若月も「先輩イジリ」を許せた。

最後にコンビを組んだ２３年の日本シリーズ第６戦では、ノイジーに１５６キロを本塁打された。若月は人さし指をクルクルと回し、フォークのサインを出していた。被弾直後のマウンドで「緊張してるんですか？ ちゃんと指、回してくださいよ」と冗談っぽく“要求”したのも山本だった。「いつもの由伸」を思い出した若月も人一倍の努力家。相棒が投げた直近５試合の映像を深夜まで集め、研究していた。絶大な信頼関係で結ばれた２人。連続世界一へ、さらに大仕事が待っている。（長田 亨）