7日午前5時31分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮城県の気仙沼市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□宮城県
気仙沼市

■震度2
□宮城県
登米市　栗原市　涌谷町
岩沼市　石巻市

□岩手県
大船渡市　陸前高田市　釜石市
住田町　大槌町　盛岡市
北上市　遠野市　一関市
奥州市　平泉町

■震度1
□宮城県
大崎市　色麻町　宮城加美町
宮城美里町　南三陸町　白石市
名取市　角田市　蔵王町
大河原町　柴田町　宮城川崎町
丸森町　亘理町　山元町
仙台宮城野区　塩竈市　東松島市
松島町　利府町　大和町
大郷町　大衡村　女川町

□岩手県
八幡平市　矢巾町　花巻市
西和賀町　金ケ崎町　宮古市
山田町

□青森県
八戸市　五戸町　青森南部町
階上町

□秋田県
八郎潟町　井川町　大潟村
秋田市　由利本荘市　横手市
大仙市

□福島県
福島市　須賀川市　田村市
天栄村　玉川村　相馬市
南相馬市　楢葉町　大熊町
浪江町　飯舘村

□茨城県
笠間市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。