宮城県で最大震度3の地震 宮城県・気仙沼市
7日午前5時31分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、宮城県の気仙沼市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□宮城県
気仙沼市
■震度2
□宮城県
登米市 栗原市 涌谷町
岩沼市 石巻市
大船渡市 陸前高田市 釜石市
住田町 大槌町 盛岡市
北上市 遠野市 一関市
奥州市 平泉町
■震度1
□宮城県
大崎市 色麻町 宮城加美町
宮城美里町 南三陸町 白石市
名取市 角田市 蔵王町
大河原町 柴田町 宮城川崎町
丸森町 亘理町 山元町
仙台宮城野区 塩竈市 東松島市
松島町 利府町 大和町
大郷町 大衡村 女川町
□岩手県
八幡平市 矢巾町 花巻市
西和賀町 金ケ崎町 宮古市
山田町
□青森県
八戸市 五戸町 青森南部町
階上町
□秋田県
八郎潟町 井川町 大潟村
秋田市 由利本荘市 横手市
大仙市
□福島県
福島市 須賀川市 田村市
天栄村 玉川村 相馬市
南相馬市 楢葉町 大熊町
浪江町 飯舘村
□茨城県
笠間市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。