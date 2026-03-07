7日午前5時31分ごろ、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、宮城県の気仙沼市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□宮城県

気仙沼市

■震度2

□宮城県

登米市 栗原市 涌谷町

岩沼市 石巻市





□岩手県大船渡市 陸前高田市 釜石市住田町 大槌町 盛岡市北上市 遠野市 一関市奥州市 平泉町

■震度1

□宮城県

大崎市 色麻町 宮城加美町

宮城美里町 南三陸町 白石市

名取市 角田市 蔵王町

大河原町 柴田町 宮城川崎町

丸森町 亘理町 山元町

仙台宮城野区 塩竈市 東松島市

松島町 利府町 大和町

大郷町 大衡村 女川町



□岩手県

八幡平市 矢巾町 花巻市

西和賀町 金ケ崎町 宮古市

山田町



□青森県

八戸市 五戸町 青森南部町

階上町



□秋田県

八郎潟町 井川町 大潟村

秋田市 由利本荘市 横手市

大仙市



□福島県

福島市 須賀川市 田村市

天栄村 玉川村 相馬市

南相馬市 楢葉町 大熊町

浪江町 飯舘村



□茨城県

笠間市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。