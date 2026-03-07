3月13日21時よりフジテレビ系で放送される、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める『3.11～東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い～』に礼真琴が出演することが決定した。

参考：礼真琴、CULEN所属への決意と“元宝塚”の自負 「安定に衝撃を与え続ける」第2章の幕開け

本作は、2025年3月に放送されたドキュメンタリードラマ『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』のスタッフが手がけるシリーズ“第2弾”。15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」が題材となっている。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿をドキュメンタリードラマとして描く。

礼が演じるのは、渋谷鷹矢（白洲迅）が働く福島県の病院で救急外来の看護師長を勤める五十嵐直美。地震発生後、次々に運ばれてくる患者を渋谷たちとともに病院で受け入れ大災害の救急医療の現場に直面する。多くの患者を抱え避難したくても出来ず、高まる放射線量の中で不安を抱えながらも懸命に治療にあたるが、備蓄されている薬や食料はどんどん減っていき……。

2009年に宝塚歌劇団に95期生として首席入団後、2019年に星組トップスターに就任、2025年に惜しまれつつ退団した礼は、本作が2作品目の映像作品出演にして、フジテレビドラマ初出演となる。出演に際し礼は「思い出すことで苦しい思いをされる方ももちろんいらっしゃると思います。この後にもいろんなところで地震が続いていたりもしていますので、皆さんが忘れてはならないこととして、そして他人事ではなく、いつ自分の身に起こるのか分からない出来事として、大切なことをお伝えできたらなと思います。ぜひご覧ください」とコメントを寄せている。

また、津田健次郎が主演を務めたドキュメンタリードラマの第1弾『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』が、3月7日14時30分より再放送されることも決定した。

■礼真琴（五十嵐直美役）コメント・本作への出演が決まったときの思い当時のことを思うと胸が締め付けられるのですが、実際に起こった物語を題材にしてお届けするドラマになりますので、私もしっかりと物語をお届けできる一員になるべく、身を引き締めなければという思いでいっぱいでした。

・台本を読んでみての感想私が担当させていただいたのは病院のパートなのですが、自衛隊の方々含めさまざまな方々が当時、こんなにも命がけで日々過ごされていたのだなと思い、文字だけでも情景が目に浮かびました。

・自身が演じる役の印象や演じてみての感想とにかく医療従事者の皆さまを改めて尊敬いたしました。コロナ禍の際も感じましたが、この方々がいらっしゃらなければ私たち国民は助からないですし、救ってくださる方々がいるということに感謝の気持ちでいっぱいです。命の大切さや生きる力を感じつつも、共演者の皆さまの演技に私も乗っかって必死に食らいついていきました。

・視聴者へメッセージ思い出すことで苦しい思いをされる方ももちろんいらっしゃると思います。この後にもいろんなところで地震が続いていたりもしていますので、皆さんが忘れてはならないこととして、そして他人事ではなく、いつ自分の身に起こるのか分からない出来事として、大切なことをお伝えできたらなと思います。ぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）