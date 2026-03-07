開催：2026.3.7

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ベネズエラ] 6 - 2 [オランダ]

WBCの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとオランダが対戦した。

ベネズエラの先発投手はＲ・スアレス、対するオランダの先発投手はＡ・ケリーで試合は開始した。

1回裏、3番 Ｌ・アラエス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 1-0 NED

2回表、9番 Ｄ・ジョーンズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオランダ得点 VEN 1-1 NED

2回裏、8番 Ｊ・サノヤ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでベネズエラ得点 VEN 2-1 NED

5回裏、3番 Ｌ・アラエス カウント3-1から押し出しの四球でベネズエラ得点 VEN 3-1 NED、4番 Ｗｓ・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 5-1 NED、6番 Ｗ・アブレイユ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 6-1 NED

6回表、9番 Ｄ・ジョーンズ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでオランダ得点 VEN 6-2 NED

試合は6対2でベネズエラの勝利となった。

この試合の勝ち投手はベネズエラのＲ・スアレスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオランダのＡ・ケリーで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

