WBC ベネズエラ vs オランダ 2026年3月7日（土） 試合結果
開催：2026.3.7
会場：ローンデポ・パーク
結果：[ベネズエラ] 6 - 2 [オランダ]
WBCの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでベネズエラとオランダが対戦した。
ベネズエラの先発投手はＲ・スアレス、対するオランダの先発投手はＡ・ケリーで試合は開始した。
1回裏、3番 Ｌ・アラエス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 1-0 NED
2回表、9番 Ｄ・ジョーンズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオランダ得点 VEN 1-1 NED
2回裏、8番 Ｊ・サノヤ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでベネズエラ得点 VEN 2-1 NED
5回裏、3番 Ｌ・アラエス カウント3-1から押し出しの四球でベネズエラ得点 VEN 3-1 NED、4番 Ｗｓ・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 5-1 NED、6番 Ｗ・アブレイユ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでベネズエラ得点 VEN 6-1 NED
6回表、9番 Ｄ・ジョーンズ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでオランダ得点 VEN 6-2 NED
試合は6対2でベネズエラの勝利となった。
この試合の勝ち投手はベネズエラのＲ・スアレスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオランダのＡ・ケリーで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-07 05:18:11 更新