「おひなさま」の愛称で知られるモデルの長浜広奈（17）が、7日配信開始のポッドキャスト番組「長浜広奈のオールナイトニッポンPODCAST」（土曜後6・00、全4回）の初回収録に臨んだ。本紙の取材に「いつかは地上波のオールナイトニッポンに挑戦してみたい！」と意気込んだ。

初の一人しゃべり。SNSをにぎわす独自のワードセンスの持ち主はマイク前で大苦戦。天真らんまんな性格。映像なしでも大きなジェスチャーで“放送事故”と言われる5秒の沈黙を作らないように矢継ぎ早に話す。「呼吸を忘れちゃうぐらい緊張して早口になってしまいました！」と苦笑い。

昨年2月に森香澄（30）らが所属する芸能事務所「seju」に加入。ABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」で注目を浴び、同年のJC・JK流行語大賞ではヒト部門で1位に輝いた。

今回は月替わりのパーソナリティーが担当する同番組の最年少パーソナリティーに就任。全4回の放送を「寂しい気持ちの人に寄り添う配信です！」とアピール。「長浜広奈っていう看板を大きくして、もっと有名になりたい」と目を輝かせた。

◇長浜 広奈（ながはま・ひな）2008年（平20）6月19日生まれ、東京都出身の17歳。今年挑戦したい仕事は演技。趣味は裁縫、メーク。身長1メートル60。