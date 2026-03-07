◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真 《12回戦》 同級4位・井岡一翔（2026年5月2日 東京ドーム）

尚弥VS中谷のアンダーカードに、注目対決が組まれた。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と、元世界4階級制覇王者で同級4位の井岡一翔（36＝志成）が激突。昨年11月に那須川天心（帝拳）を破り初防衛戦となる拓真、日本男子初の世界5階級制覇に挑む井岡。復活した王者か、レジェンドか。ファン待望の一戦は、高い技術戦が予想される。

会見場中央に歩み寄った井岡は、にこやかな表情で拓真に両手を差し出した。柔らかに、しかし、しっかりと握手した姿に6歳年上の風格が漂う。拓真が「レジェンド」と連発した井岡は、会見でも慎重に言葉を選んだ。

「技術が高い選手。高い壁だと思っている」。低迷を乗り越え、那須川天心を判定の末に破り世界に返り咲いた年下の王者。井岡に油断はない。「王座に返り咲いて、5階級制覇を成し遂げたい」と衰えぬ闘志を口にした。

拓真がプロデビューした2013年、井岡はミニマム級の王座統一後、ライトフライ級で2階級制覇を達成していた。今は大橋ジムのトレーナーを務める八重樫東を破り、拓真と同い年の田中恒成（畑中）も退けた。世界戦は27戦、4階級で獲得したベルトは6。そのレジェンドが熱望したのが拓真戦だった。

「こういう舞台に立てる選手は多くない。注目度がないと難しい場所」。5階級制覇、東京ドーム、尚弥VS中谷戦の前座――。自らのキャリアを売り込むように「拓真選手とやりたい」と公言し、その一戦がついに実現する。

36歳。ボクシング人生は仕上げに入っていると自覚している。「最大限の努力をして試合を迎えたい」。集大成の5階級制覇に挑む最高の舞台は整った。「いいものを見せられたらいい」。井岡の口調は、最後まで静かだった。