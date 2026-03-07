スマートフォンの画面に特化した“縦型ドラマ”で、動画配信アプリ「FODショート」で大人気の「サラリーマン山崎シゲル」が10日、出演陣によるトーク特番「『サラリーマン山崎シゲル』SP〜FODショート史上初のシーズン2へ！？特番〜」（深夜0・45）としてフジテレビで放送される。原作は漫画家・絵本作家でもある異色の芸人、田中光（44）。本紙の取材に「自分があまりテレビに出ない分、作品絡みの何かがテレビになるとうれしい」と“地上波進出”を喜んだ。

「山崎シゲル」は2013年からX（旧ツイッター）で1コマ漫画としてスタート。変わり者のサラリーマン山崎シゲルと、シゲルに振り回される部長が織りなすシュールギャグで二階堂ふみ（31）、又吉直樹（45）らが高く評価したこともあり人気上昇。東京メトロとのタイアップでも話題になった。

昨年7月からFODショートで古屋呂敏（35）と小手伸也（52）らの出演で実写化。2カ月連続で収益、ダウンロード数1位を記録した。「今では自分の絵を描く時に小手さんを参考にしてるところがある」と実写から相乗効果も。「頭の体操、あと画力が落ちないように筋トレ的に続けている状態。筋トレと思って続けていきます」と長く描き続けていくつもりだ。

一方で、挑戦心をかき立てられるのが絵本。2019年に初作品「ぱんつさん」が日本絵本賞を受賞。現在は仕事の8割ほどの時間を絵本に割いている。「僕が作っているものは、10人中10人が絶対面白いと思うタイプのものじゃない。でも分母が増えれば笑ってくれる人も増える。絵本は多分いけそうやなというイメージです。世界の人や子供が笑ってくれたらうれしい」。絵の力で世界に笑いを届けていく。

◇田中 光（たなか・ひかる）1982年（昭57）2月13日生まれ、京都府出身の44歳。京都精華大芸術学部を中退後、2001年に幼なじみとコンビ「ゼミナールキッチン」を結成。その後トリオ「アボカドランドリ」、お見送り芸人しんいちとのユニット「田中上野」を経て、現在はピン芸人として活動。他の絵本作品に「ねこいる！」など。