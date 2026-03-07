◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥 《12回戦》 WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が5月2日に東京ドームで対戦することが6日、正式発表された。パウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じた最強ランキング）で井上が2位、中谷が7位に位置する無敗同士の対決。「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日」と銘打たれた興行で日本人同士の“世紀の一戦”がついに実現する。

興行はNTTドコモの映像配信サービスLeminoのペイ・パー・ビュー（PPV）方式で配信され、事前販売は6050円、当日販売は7150円で視聴可能。チケットは最も高いアリーナSRS席が33万円に設定され、尚弥の過去国内戦最高額27万5000円を上回った。所属ジムの大橋会長は「前回より大きくなると思う」と話し、23年5月の東京ドーム以上の興行規模となることを明かした。