女優の川島鈴遥（23）がテレビ東京ドラマ「略奪奪婚」（火曜深夜0・30）で男を惑わせる女性を演じ注目を集めている。眼鏡姿で真面目そうな病院事務員だが、既婚者の院長（伊藤健太郎）にすり寄って不倫する役どころ。清楚（せいそ）な見た目と裏腹な行動に「ギャップ！」「したたか」との声が相次ぐことに「ホッとしています」と柔らかい表情を浮かべた。

7歳で始まったキャリアの中でも“惑わせ女”は「今までにあまりない挑戦的な役柄」。だが、制作陣の「女性に嫌われ、男性には癒やしとして存在してほしい」という注文をまさに具現化している。人を好きになることは「普遍的」と捉え「ただ純粋に好き。振り向いてほしい」と意識。「けなげに思い続ける。大切な人だからこそ寄りかかってほしい」という自身の恋愛観も重ねて役を練り上げ、愛ゆえの狂気じみた暴走も見どころだ。

「新しい扉を開けた」と成長を実感。「今後どんな役でも楽しんで芝居できる気がします」と、変幻自在に視聴者の視線を奪う女優へと化けていく。

◇川島 鈴遥（かわしま・りりか）2002年（平14）3月17日生まれ、栃木県出身の23歳。10年にTBS日曜劇場「特上カバチ！！」でデビュー。オダギリジョー初監督長編映画「ある船頭の話」（19年）などに出演。1メートル50。