◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真 《12回戦》 同級4位・井岡一翔（2026年5月2日 東京ドーム）

尚弥VS中谷のアンダーカードに、注目対決が組まれた。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と、元世界4階級制覇王者で同級4位の井岡一翔（36＝志成）が激突。昨年11月に那須川天心（帝拳）を破り初防衛戦となる拓真、日本男子初の世界5階級制覇に挑む井岡。復活した王者か、レジェンドか。ファン待望の一戦は、高い技術戦が予想される。

拓真の口調も落ち着いていた。「井岡選手の全てをリスペクトしている」。熱意を失った一時期の低迷を経て、天心戦で完全復活。「レジェンドと、どういう攻防をして勝つか見てほしい」。敬意と戦いは別、との宣言だった。

井岡のプロデビュー時は中学生で、自身のプロ転向時、井岡は世界王者。対戦は「想像していなかった」。それでも「運命的というか、前回に続き、持ってるなという感じ」。天心戦から2戦連続の注目対決を歓迎した。

東京ドーム、兄・尚弥の前座も「それも含めて持ってるな」と表現した。37戦の井岡のキャリアで、日本選手とは6戦全勝。「レジェンドに、日本人初黒星をつけたい」。会場と相手の大きさを飛び越えて、拓真の視線は勝利のみを見ている。