◆オープン戦 オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム）

巨人の新戦力組が躍動した。まずは松本が待望のＨランプをともした。１点リードの５回１死で初球の外角直球をしぶとく中前へ運び、オープン戦９打席目で初安打。佐々木、皆川らとの中堅争いが続くなか「東京ドームでの開幕戦。あの声援の中で打席に立てるのをイメージしながら今はやっています」と開幕スタメンを見据えるＦＡ戦士が、ビジター６連戦の初戦で結果を残した。

来日２度目の４番に入ったダルベックも続いた。続く泉口の四球と相手の送球ミスで５回１死一、三塁の好機で打席へ。内角に食い込むシュートを捉えた鋭い打球が投手・阿部のグラブをはじく適時内野安打となり、来日初打点をマークした。「日本人投手の球種、ボールの軌道をしっかりと見極めたい」と相手投手が変わるたびにベンチでデータをチェックする生真面目な助っ人。日本野球に順応し、エンジンがかかってきた。

今オフ野手の目玉補強となった２人を含む先発全員安打のアピール合戦。１４日の日本ハム戦（東京Ｄ）から開幕を意識したオーダーを組む方針の阿部監督は“当確ランプ”を誰にも出しておらず、全ポジションで競争の火花が散っている。「本当に全試合、スタメンで出たいと思っています」と松本。し烈なサバイバルは、まだまだ続く。