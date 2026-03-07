MLB公式カメラマンがインスタグラムで公開

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」で、やはり大きな注目を集めるのが大谷翔平（ドジャース）だ。MLB公式カメラマンがインスタグラムに投稿した1枚の写真に、ファンから賛辞が相次いでいる。

背番号「16」のジャパンのユニホームを身にまとった大谷を後方下からとらえたもので、ドームの円形の天井が背景となっている。

MLB公式カメラマンのダニエル・シャイリー氏が5日、自身のインスタグラムに「京セラドームにオオタニ」として投稿した1枚の写真。WBC前、京セラドームでの強化試合でのワンシーンを激写した。

印象的な1枚には海外ファンの視線が集中。「これ最高」「おぉぉぉぉぉ」「驚異的だ」「間違いなく年間ベストショット」「見事な1枚だ」「スゲー」などのコメントが寄せられた。

WBC連覇を狙う侍ジャパンは6日に1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。大谷は「1番・DH」で先発出場し、満塁弾を含む4打数3安打5打点だった。



（THE ANSWER編集部）