◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

やはり頼りになる。Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）が重責を全うした。大谷の満塁弾で先制し、４点リードで迎えた２回２死一塁。カウント１―２から内角高め１５０キロ直球を打ち砕いた。右中間を痛烈なライナーで破る適時二塁打。一塁走者の鈴木が激走して生還し、追加点をもたらした。「（大谷が）チームに勢いをつけてくれて点を取ってくれたので、勢いに乗れた」。送球間で三塁に到達すると、「お茶たてポーズ」で歓喜を分かち合った。

重要な初戦で託されたのは４番だった。強化試合では村上が４番で、吉田が５、６番を担っていた。しかし、２日のオリックス戦（京セラＤ）で５階席弾を放つなど好調で抜てきされた。期待に応えるように２安打１四球、１打点。２３年大会準決勝・メキシコ戦で値千金の同点３ランを放つなど、大会史上最多の１大会１３打点をマークした“ＷＢＣ男”らしく輝いた。

大役にも動じない姿が心強い。２３年の前回大会も不振の村上に代わって準々決勝のイタリア戦から４番に起用されて以降、１０打数４安打５打点、２本塁打と大暴れしていた。侍の４番ともなれば力みが生まれてもおかしくないが、この男はぶれない。「みんな４番を打てるバッターばっかりなので打線の線となれるように。それだけ」とさらりと言う。メジャーリーガーが並ぶ打線を束ねている。

勝負強さは色あせない。吉田が打線の軸でどっしり構えるチームは強い。「歴代の先輩方が築き上げてきた重みはもちろん感じる」と語るクラッチヒッターが連覇へ好発進した。（宮内 孝太）

記録メモ 日本は２回に１５人で７安打し、１０得点。９９年のプロ参加以降の日本代表の主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）で、１イニング１０得点は日本代表では１３年ＷＢＣのオランダ戦（３月１２日）の２回に８得点したのを抜いて最多で、ＷＢＣ史上でも２３年の米国が１次Ｒのカナダ戦の１回に９得点したのを抜いて最多となった。また、１イニング７安打は日本代表の主要大会では０６年ＷＢＣの中国戦、韓国戦、１５年プレミア１２のメキシコ戦、１９年プレミア１２の韓国戦の６安打を抜いて最多。