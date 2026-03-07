フィギュアスケート・世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が自己ベストとなる178.96点、合計268.47点で優勝。男子では日本勢初となる連覇を達成した。土曜の夜明け前、圧巻の演技にネット上は歓喜の声が渦巻いた。

ノーミスの演技で快挙を成し遂げた。冒頭、大技4回転サルコーを華麗に決めると、4回転―3回転のトウループ、3回転アクセル―オイラー3回転サルコーと次々に着氷した。最後の3回転ループを決めると両手で握りこぶしも。雄大な曲目に乗り、最後まで滑り切った。フィニッシュ後は仰向けに倒れこみ、何度もガッツポーズ。観客席からは大きな拍手喝采が送られた。

SPでは89.51点をマーク。“4回転の神”と称されるイリア・マリニン（米国）が保持していた88.99点を上回るジュニア世界歴代最高得点だった。迎えたフリー、キス・アンド・クライで得点を確認すると笑顔を浮かべ、こみ上げてくるものがあったのか涙も。2位に20点差以上をつける圧勝劇を演じ「今はとても幸せです」「Thank you so much！」と場内インタビューに英語で応じて、喜んだ。

土曜の朝5時になる前、快挙を見届けた日本ファンからは歓喜の声が続々。SNSでは「圧巻王者のノーミスぅぅ！！！冒頭4S完璧ｨｨ見てて声出た」「フワっと跳ぶジャンプテクニックに美麗な滑り加わったリオナカタ最高では？？」「中田璃士、別格」「エグい！興奮して眠れん」「もう途中から号泣」などの反応が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）