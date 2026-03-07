◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

2大会連続で「源田の1ミリ」が勝利の呼び水となった。2回無死一、二塁。「バントやるかな？」と思いながら打席に向かったがサインはなし。「思いっきり引っ張ってやろうと」と立った。

内角148キロ直球に左足を引いて必死によけた。最初はボール判定。リプレー検証の末に死球に覆った。左太腿のユニホームをわずかにボールがかすめていた。「最高のデッドボールでした。結構しっかり当たった感覚はあった」。満塁へ好機拡大。1死後に大谷の先制満塁弾が飛び出した。

前回23年大会はメキシコとの準決勝で守備での「源田の1ミリ」が流れを変えた。0―3の7回。二盗を試みた一塁走者の右手が一瞬べースから離れた隙にタッチ。セーフ判定がリプレー検証の末に覆って空振り三振との併殺が完成し、直後の吉田の同点3ランにつなげた。ミリ単位の攻防を制し、サッカーW杯で話題となった「三笘の1ミリ」になぞらえてSNS上で「源田の1ミリ」と話題になっていた。

3年の時を経て今度は攻撃で源田の1ミリが効いた。11―0の3回2死二、三塁では中前に2点打を放つなど3安打4打点。死球について「（審判に）本当に当たったのか？と英語で言われてて、日本語で“当たった、当たった”って言ってました」と笑っていた。（神田 佑）

≪3大国際大会1イニング最多≫日本が2回に一挙10得点。五輪、プレミア12を合わせた3大国際大会において1イニングで挙げた得点としては13年WBC2次Rオランダ戦の2回に奪った8点を抜いて最多。