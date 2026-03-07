元宝塚トップスター・礼真琴がフジ初出演 『３．１１』被災した病院で働く救急外来の看護師長を熱演【コメントあり】
フジテレビは13日、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務める『３．１１〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』（後9：00）を放送する。7日には元宝塚歌劇団の星組トップ・礼真琴が出演することが発表された。
本作は、15年前の2011年３月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマ。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄（ほんろう）されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿をドキュメンタリードラマとして描く。日本を襲った未曽有の危機。あの時、何が起きていたのか、その知られざる真実を紡ぎ出す。
2011年３月11日、東日本を襲った巨大地震と大津波。未曾有の大災害の影で、福島第一原発は全電源を喪失、そしてメルトダウン。翌12日には水素爆発を起こす――。制御できなかった場合、“東日本壊滅”という最悪のシナリオもささやかれる中、目の前にいる人を守るため、誰かを救うため、命をかけて奮闘した医師や自衛官たちがいた。そんな彼らへ独自取材を行い、ドキュメンタリードラマ化。知られざる決断、葛藤、苦悩…。そこには、知られているようで、実は我々の知らない“命の物語”が存在していた。
礼が演じるのは、渋谷鷹矢（しぶや・たかや／白洲迅）が働く福島県の病院で救急外来の看護師長を勤める五十嵐直美（いがらし・なおみ）。地震発生後、次々に運ばれてくる患者を渋谷たちとともに病院で受け入れ大災害の救急医療の現場に直面する。多くの患者を抱え避難したくても出来ず、高まる放射線量の中で不安を抱えながらも懸命に治療にあたるが、備蓄されている薬や食料はどんどん減っていき…。
礼は、2009年に宝塚歌劇団に95期生として首席入団後、高い歌唱力とダンス、表現力で早くから注目を集め、2019年に星組トップスターに就任。宝塚屈指の実力派で圧倒的な人気を誇り、常に第一線を走り続け、幅広い世代のファンを魅了してきたが、25年に惜しまれつつ退団した。『DREAM STAGE』（2026年１月クール／TBS系）で映像作品デビューを果たし、カメオ出演が話題に。本作が２作品目でメインキャストとしての映像作品出演は初となり、フジテレビドラマ初出演を飾る。
■礼真琴コメント
◆本作への出演が決まったときの思いをお聞かせください。
「当時のことを思うと胸が締め付けられるのですが、実際に起こった物語を題材にしてお届けするドラマになりますので、私もしっかりと物語をお届けできる一員になるべく、身を引き締めなければという思いでいっぱいでした」
◆台本を読んでみての感想は？
「私が担当させていただいたのは病院のパートなのですが、自衛隊の方々含めさまざまな方々が当時、こんなにも命がけで日々過ごされていたのだなと思い、文字だけでも情景が目に浮かびました」
◆ご自身が演じる役の印象や演じてみての感想を教えてください。
「とにかく医療従事者の皆さまを改めて尊敬いたしました。コロナ禍の際も感じましたが、この方々がいらっしゃらなければ私たち国民は助からないですし、救ってくださる方々がいるということに感謝の気持ちでいっぱいです。命の大切さや生きる力を感じつつも、共演者の皆さまの演技に私も乗っかって必死に食らいついていきました」
◆最後に視聴者へメッセージをお願いします。
「思い出すことで苦しい思いをされる方ももちろんいらっしゃると思います。この後にもいろんなところで地震が続いていたりもしていますので、皆さんが忘れてはならないこととして、そして他人事ではなく、いつ自分の身に起こるのか分からない出来事として、大切なことをお伝えできたらなと思います。ぜひご覧ください」
