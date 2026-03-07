元宝塚トップスター・礼真琴がフジ初出演 『３．１１』被災した病院で働く救急外来の看護師長を熱演【コメントあり】

元宝塚トップスター・礼真琴がフジ初出演 『３．１１』被災した病院で働く救急外来の看護師長を熱演【コメントあり】