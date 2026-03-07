◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

「大魔王」に流れなど関係ない。初回の好機を逃した直後のマウンド。出塁を許せば不穏な空気が流れる初回の守りを、山本は10球で終わらせ「初回はいつもより良い入りができた」とうなずいた。

台湾メディアが右腕に付けた異名は「大魔王」。メジャー2年目の昨季12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2・49をマークし、2連覇を達成したワールドシリーズ（WS）は「中0日」で登板するなど3勝を挙げてMVPに輝いた活躍は知れ渡っていた。西武で8年間プレーし、6番で出場した呉念庭（ウー・ネンティン）も「最高峰の投手」と認めていた。台湾からも多くのファンが詰めかけた一戦で、相手の希望を打ち砕いた。

打線の猛攻も呼んだ。西武に新加入した林安可（リン・アンコー）を158キロ直球で三ゴロに打ち取るなど3者凡退の発進。オリックス時代にバッテリーを組んだ若月と息の合ったコンビでリズム良く滑り出し、直後に10得点が入った。

昨季の疲労が懸念される中、昨年11月下旬から練習を再開し「（WS制覇から）4カ月でいけるのかなというのは不安な要素としてはあったけど、動いてみるとコンディションも良かった。いけるなと思った」とWBC出場を決断した。米国での調整を経て2月28日に帰国し、ぶっつけでの本番も最速158・5キロを計測。「予定通り過ごせた。不安なことを考えることなくしっかり腕を振ることができた」と振り返った。

3回2死一塁から2四球で満塁を招いて53球で降板。井端監督は「大事な初戦で素晴らしいピッチングをしてくれた」と感謝した。2回2/3を無安打無失点で2奪三振。「細かい部分をしっかり調整してまた次、より良い状態で投げられるように」。日本のエースはさすがだった。（小野寺 大）