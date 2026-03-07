多くの激闘や名勝負を重ねてきたWBCの第6回大会が開幕を迎えた。前回23年大会で侍ジャパンの優勝に貢献した選手が3年前を振り返り、連覇に挑む26年の侍へエールを送った。果たして今回はどんな名場面が生まれるのか。また新たな球史が紡がれる。

【オリックス・宇田川優希】

今振り返ると、本当に不思議な大会でした。支配下に上がって半年で、あのチームで野球するところまで上り詰めることができたので…。夢見心地じゃないですけど、どう表現していいか最初は分からなかったです。

ダル（ダルビッシュ）さんとは（宮崎合宿で）僕が厚沢投手コーチに呼んでいただいて話したのが最初でした。どう接していいのか分からなかったけど、その後ダルさんの方から夜に“コンビニに行こう”と言ってもらったり、オフの日にはスワンボートに誘っていただいたり。学生の時から憧れていた選手と接した経験は、今も財産になっています。

今大会もメジャー選手がたくさん参加。その環境でできるのが凄くうらやましいです。特に仲のいい大勢とタティスの対決を見たい。侍ジャパンの戦いを心から応援していますし、リハビリに励む刺激にしたいと思っています。