ＮＴＴの島田明社長が、読売新聞の取材に応じた。

ＮＴＴが開発する光と電気を融合した次世代通信技術「ＩＯＷＮ（アイオン）」については「世界で十分勝ち筋はある」と説明し、データセンター（ＤＣ）の消費電力の削減などで活用されることに期待を示した。（ロンドン支局 市川大輔）

主なやりとりは次の通り。

Ｑ ＩＯＷＮで目指す世界は。

Ａ ＡＩ（人工知能）の処理などで使われるＤＣの分野で、ＮＴＴは世界３位の事業者だ。ＤＣ市場は、ＡＩにリードされて毎年２０％ほど成長すると予想されている。ＡＩ向けＤＣで使われるサーバー内の画像処理半導体（ＧＰＵ）はものすごい量の電力を消費するので、電力消費や熱処理が大きな問題になっている。

我々は使命として、ＤＣに関するサービスを提供しながら、光と電気を融合した機器を使って電力消費を落とし、熱を抑えていく。そうしないと、持続可能ではない。

Ｑ ロードマップは。

Ａ ２０３２年に電力消費を従来比１００分の１にすると示している。ＤＣで使われているサーバー内の基盤や半導体の回路など、どんどん細部まで電気から光に置き換えていく。

その先は、ほぼ全てを光で動かすような光半導体の世界になる。まず、２６年度中にサーバー内の基盤を光でつなぐ機器「光電融合スイッチ」を販売し、サーバーメーカーに納入する。

Ｑ 世界的に光電融合技術の発表が盛り上がりつつある。

Ａ 今はまだ、ＮＴＴの商品の方が圧倒的に容量も大きいし、歩留まりも良いと思う。十分勝ち筋はある。「光電融合スイッチ」で、提携した米ブロードコムはスイッチングの半導体メーカーとしてはナンバー１だ。彼らが我々を選んだということは、それだけの品質があるということだ。

Ｑ ＤＣの今後の需要をどうみるか。

Ａ 景気動向に関わらず、少なくともデータを蓄積する「データ駆動型」の社会には移っていくので、ＤＣは増える。ただ、唯一の心配は、米国のＤＣ計画の規模が大きくなったことだ。巨大な計画がいくつも出てきているが、電力の供給がちゃんと間に合うのかが課題だ。

Ｑ ＮＴＴは米国の巨大なＤＣ計画に関与するのか。

Ａ 声がかかっているが、電力供給のリスクがある。ＤＣの横に発電所を作ると言っても時間がかかるだろう。

ただ、世界のＤＣの４０％を占める米国市場で後れを取るわけにはいかないので、これから判断をしなければいけない。世界的には、ＤＣ需要をしっかりカバーしたい。インドでは突出して作っていてシェア（占有率）１位だが、それ以外の北米、欧州、アジアは同じくらいの規模で作っている。

Ｑ ＤＣ分野で国境を越えた連携を検討する韓国通信最大手ＳＫテレコムとの関係は。

Ａ 例えば、ＡＩ向けの学習では、ＤＣがある場所というのはあまり関係ない。ＧＰＵの計算能力があるところを使えばいい。だから、お互いに共有し、不足したらカバーする世界観は十分ある。

◆

インタビューは３月４日、スペイン・バルセロナで開かれた世界最大級の通信機器・技術の展示会「モバイル・ワールド・コングレス（ＭＷＣ）」の会場で実施した。