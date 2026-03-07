【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 7日05:22時点
気象台は、午前5時22分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。
秋田県の海上では、7日昼前から7日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■横手市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■男鹿市
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■湯沢市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■由利本荘市
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■潟上市
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■大仙市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■にかほ市
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■仙北市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■藤里町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■三種町
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■八峰町
□暴風警報【発表】
7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■五城目町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■美郷町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■羽後町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報
7日にかけて注意