気象台は、午前5時22分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 7日05:22時点

秋田県の海上では、7日昼前から7日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風警報【発表】

7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒

ピーク時間 7日昼前

風向 南西

・海上

最大風速 20m/s



□なだれ注意報

7日にかけて注意





■能代市□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間 7日昼前風向 南西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報7日にかけて注意■横手市□なだれ注意報7日にかけて注意■大館市□なだれ注意報7日にかけて注意■男鹿市□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間 7日昼前風向 南西・海上最大風速 20m/s■湯沢市□なだれ注意報7日にかけて注意■鹿角市□なだれ注意報7日にかけて注意■由利本荘市□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間 7日昼前風向 南西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報7日にかけて注意■潟上市□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間 7日昼前風向 南西・海上最大風速 20m/s■大仙市□なだれ注意報7日にかけて注意■北秋田市□なだれ注意報7日にかけて注意■にかほ市□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間 7日昼前風向 南西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報7日にかけて注意■仙北市□なだれ注意報7日にかけて注意■小坂町□なだれ注意報7日にかけて注意■上小阿仁村□なだれ注意報7日にかけて注意■藤里町□なだれ注意報7日にかけて注意■三種町□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間 7日昼前風向 南西・海上最大風速 20m/s■八峰町□暴風警報【発表】7日昼前から7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間 7日昼前風向 南西・海上最大風速 20m/s□なだれ注意報7日にかけて注意■五城目町□なだれ注意報7日にかけて注意■美郷町□なだれ注意報7日にかけて注意■羽後町□なだれ注意報7日にかけて注意■東成瀬村□なだれ注意報7日にかけて注意