韓国通信最大手ＳＫテレコムの最高経営責任者（ＣＥＯ）、鄭載憲（チョン・ジェホン）氏が読売新聞の取材に応じた。

次世代通信規格「６Ｇ」の実用化に向けてＮＴＴと連携する考えを示し、「必要な技術を共有したり、国際標準化で協力したりしようと話をしている。投資でも協力に向けて協議している」と述べた。（ロンドン支局 市川大輔）

主なやりとりは次の通り。

Ｑ ＳＫテレコムはどのような会社か。

Ａ 韓国を代表する通信事業者だ。通信事業だけでなく、新しい事業にも投資してきた。今では、世界的な企業となっている韓国半導体メモリー大手ＳＫハイニックスはかつて子会社だった。最近は、既存の通信事業と新たなＡＩ（人工知能）事業に組織を分けた。

Ｑ 注力しているＡＩの競争力は。

Ａ 注目しているＡＩ事業は、ＡＩ向けデータセンター（ＤＣ）などのインフラ事業だ。ＡＩ向けＤＣは世界で需要が爆発的に増えて、半導体メモリーやエネルギーの供給が足りなくなっている。ＡＩインフラを作るには、ＡＩに関する技術やノウハウも大事だ。

ＳＫグループは、ハイニックスがメモリーの競争力があり、エネルギー企業も持つ。ＳＫテレコムは、ＡＩ技術を長い間準備してきた。ＡＩに関する総合的な競争力を確保している。

Ｑ ＮＴＴとはどのように連携を深めるか。

Ａ これからＡＩが中心の世界になると、その基盤となる通信網を通信事業者が供給しないといけない。ＡＩに親和性のある通信環境が６Ｇだ。ＮＴＴとは必要な技術を共有したり、国際標準化で協力したりしようと話をしている。個別に投資するより、共同で投資した方が良い分野なので、投資でも協力に向けて協議している。

ＮＴＴとはＤＣ事業の連携も重要だ。ＮＴＴはすでにグローバルな競争力を確保しているし、ＤＣ同士を物理的につなぐことができる次世代光通信技術「ＩＯＷＮ（アイオン）」には興味を持っている。ＤＣをつなげて、空いている計算能力を負荷がかかっているところに配分する協業の話をしている。

Ｑ 発信者情報などを明示してインターネット空間の安全性を高めるデジタル技術「オリジネーター・プロファイル（ＯＰ）」に関心がある。

Ａ 現在は、リアルな世界と仮想の世界が紛らわしくなっている。ＡＩ時代になるにつれて、データや情報に偽りにないことが最も大事になる。これらを検証して認証するＯＰはすごく良いアイデアだ。弊社もこうした技術を韓国に展開するためにも、ＯＰへの協業を積極的に検討している。

日韓関係については、ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長が「日韓で経済以上の共同体レベルの交流がこれから展開されなきゃいけない」と強調している。私も、ＳＫグループ全体もそれにすごく共感している。特にＡＩ時代において、日本や韓国が持つ技術を統合することを通じて、アジア、グローバルの発展に貢献する協力ができると思う。

◆

インタビューは３月４日、スペイン・バルセロナで開かれた世界最大級の通信機器・技術の展示会「モバイル・ワールド・コングレス（ＭＷＣ）」の会場で実施した。