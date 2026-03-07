先端研究開発の「ランドマーク」と位置付けられるイノベーション・パレット＝川崎市幸区

東芝が昨年４月、３３年ぶりに川崎市幸区に総合研究所を復活させ、エネルギーやインフラ、デバイスなど幅広い領域で革新的な技術の開発と事業化を加速させている。計算処理が劇的に速くなる量子コンピューターや究極のセキュリティーを確保する量子暗号通信など量子関連技術を活用した「量子未来社会」を見据え、次世代技術の早期社会実装を目指す。

１９６９年に設立した総合研はエレクトロニクス、情報技術、エネルギー、材料科学などの幅広い分野を研究し、東芝の技術革新を支える重要な役割を果たした。９２年に各事業分野に直結した技術開発センターなどに再編された。

復活の契機となったのが、２０２４年５月に策定された「東芝再興計画」。再上場へ向けたロードマップに位置付けられ、革新的技術の創出と早期事業化へ向けた経営戦略の一環として、グループ研究開発のミッションを再定義した。

新たな総合研は、先端・基盤技術を担ってきた研究開発センターなど三つの「コラボレートラボ」と各事業会社の事業に直結した応用、商品技術開発に取り組む「ワークスラボ」を集約。社外との共創も促進し、先端、基礎研究から実用化まで部門横断で途切れなくつなげる体制の下、経営・事業と研究開発の一体運営の強化につなげる。