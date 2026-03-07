◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

爆勝劇で初陣を飾った侍ジャパン・井端弘和監督（５０）は「試合展開はどうであれ、まず勝てたことが非常によかった。打線がつながったことがよかった」と、白星発進に安堵（あんど）した。

２回に大谷の満塁弾から１０点を奪い一気に試合を決めた。大谷の打順では３日のオリックス戦で２番を、４日の阪神戦（ともに京セラＤ）で１番をテスト。計５打数無安打だったが、「強化試合で両方見させてもらって、やっぱり１番の方が勢いとか迫力があった」と、相手に与える脅威も考慮しリードオフマンに指名した。

思惑通り読みは的中した。初回先頭でいきなり初球をたたいて右翼線二塁打。「多少チームに勢いを与えていたなかで、（２回の満塁弾で）最高の結果を出した。さすがだなと。さすがと言っていいのかな？」。背番号１６の働きぶりに笑みが止まらなかった。

２回に大谷のグランドスラムが出た後も主砲・吉田が右中間二塁打を放つなど３打数２安打１打点と仕事を果たした。２月２５日に大阪で合流し、直後の練習から吉田の代名詞である“マン振り”を打撃ケージ横で見ていた指揮官は「状態がよかった。１番からの流れがいいのかなと思って据えました」と４番抜てきの理由を力説。時差ぼけの影響で万全ではない村上や岡本ではなく、状態が最も整っている男を打線の中心に置く決断もはまった。

大会連覇へ、順調な滑り出しを見せた井端ジャパン。７日の韓国戦に勝利し、まずは１次Ｒ突破を盤石なものとする。（長井 毅）