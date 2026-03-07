第９８回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で開催され、崇徳は第１日の第３試合で八戸学院光星（青森）と対戦することが決まった。チームは、エース左腕の徳丸凜空（りく）投手（２年）と主将の新村瑠聖（りゅうせい）捕手（２年）の“りくりゅう”バッテリーが軸。堅守を武器に、昨秋の東北大会で準優勝した強豪校を撃破し、５０年ぶりの聖地勝利を目指す。

１２度目のセンバツ出場を果たした東北の強豪が初戦の相手だ。新村主将がクジを引き、八戸学院光星との初戦が決まった。藤本誠監督（４６）は、「いつもテレビで見ていた素晴らしいチーム。めちゃくちゃ強いイメージしかない」と、同校の印象を語った。

八戸学院光星は昨秋の東北大会で準優勝。エースで４番の北口晃大主将（２年）が中心だ。１４０キロ超の直球が武器で制球力があり、奪三振率も高い。本格派右腕を打ち崩し、攻撃面でも４番の仕事をさせないことが、勝利へのカギになる。

崇徳は、エースの徳丸と、捕手の新村の“りくりゅう”バッテリーで、甲子園出場を手繰り寄せた。「守備からリズムをつくり、最後の九回に１点でも多く勝っていればいい」と新村主将。聖地でも、二人を中心とした固い守りから勝機を見いだしていく。

徳丸は昨秋の中国大会４試合を一人で投げ抜いた。３完投で１失点は、エースの名にふさわしい投球。新村主将は「自分たちのバッテリーの力があれば、どこが相手でも打たれる、負けるという不安はありません」と力を込めた。

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、日本勢史上初の金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一の「りくりゅう」ペアは、ショートプログラム５位からの大逆転劇を見せたばかり。固い絆を武器に、フリーで世界歴代最高得点をたたき出した。

徳丸と新村は、準優勝した昨夏の広島大会でもバッテリーを組んだ。優勝を逃した悔しさを原動力に、切磋琢磨（せっさたくま）してきた。本家の「りくりゅう」に勝るとも劣らない絆が、二人にはある。

大会初日での初戦は、チームにとってプラスになりそうだ。３３年ぶりの甲子園出場のため、藤本監督は「（甲子園に）入ってからの調整方法は未知数。最初の方が調整がしやすい。早いうちに試合をやりたいと思っていた」と歓迎した。万全の準備を整え、いよいよ甲子園に乗り込む。

聖地での勝利は、１９７６年の夏が最後になる。５０年ぶりの白星は同校ＯＢの願いでもある。

新村主将は「自分たちは、いつも『全力疾走』を掲げてやっている。そういうところで気持ちを落ち着かせ、いつも通りの野球ができれば」と前を向いた。最強バッテリーが勝利への道を切り開き、半世紀の時を超え、甲子園に校歌を響かせる。

◇徳丸凜空（とくまる・りく）２００８年１１月３日生まれ。広島県福山市出身。投手。左投げ左打ち。１８０センチ、７６キロ。小学３年から野球を始め、幸千中時代は府中オーシャンズに所属。崇徳に進学後は１年春からベンチ入り。２年夏はエース番号を付け、広島大会で準優勝に貢献。最速は１４０キロで、フォークとスライダーが武器。

◇新村瑠聖（しんむら・りゅうせい）２００８年８月５日生まれ。山口県出身。捕手。右投げ左打ち。１７４センチ、７８キロ。室積中時代は山口東リトルシニアでプレー。